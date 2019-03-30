Политика

Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартаментаИзвестия вчера в 19:29

Руководитель пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт покинула пост. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Науэрт перешла на работу в программу Фулбрайт.
Читать в источнике
Майк Помпео
От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Fullbright.
— Майк Помпео, американский политикКоммерсантъ вчера в 19:36

Подробнее о событии

Хизер Науэрт ушла из Госдепартамента США

Известия05:10

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт ушла в отставку

RT на русском03:15

Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт покинула пост

РБКвчера в 19:59

Трамп поблагодарил Науэрт за работу на посту спикера Госдепа

РЕН ТВ01:14

Трамп отметил «отличную работу» Хезер Науэрт на посту главы пресс-службы Госдепартамента

ТАССвчера в 23:53

Трамп поблагодарил Науэрт за службу США в госдепартаменте

РИА Новости01:23

Хизер Науэрт ушла из Госдепартамента США

Коммерсантъвчера в 19:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Обновлено в 06:30
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Энергетика

«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Футбол

«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, как несчастный случай спас ее отношения с мужем

Правда, Сергей на правах главы семейства запретил Аните кататься на лошадях, а на память о несчастном случае подарил ей игрушечного коня.
Обновлено в 05:43
Космос

НАСА испытало первый марсианский вертолет

Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет мамой в третий раз

О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Футбол

«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ

Обновлено в 07:43
Происшествия

В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет

Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.
Обновлено в 07:42
Экономика

Компания Ford Sollers продаст заводы в России

Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Экономика

Минпромторг хочет отменить обязательные техоперации для локализации автопроизводства в РФ

Минпромторг хочет отменить обязательные техоперации для локализации автоконцернами производства в России, рассказал замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов на сессии по развитию автопрома в рамках Красноярского экономического форума.
Обновлено в 06:19
Космос

Астрономы разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна

Цвет поверхности каждого спутника оказался уникальным, они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого.
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Политика

А вшивый всё о бане: Порошенко запутался, жалуясь на Москву

Выступая в эфире украинского ТВ, действующий президент «незалежной» запутался, в очередной раз рассказывая о «кознях Москвы».
Обновлено в 07:23
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме

Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» дал Кузбассу «очень, очень много» денег

Обновлено в 06:04
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Авто

Автоэксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании авто весной

Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.
Обновлено в 07:38
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
Политика

Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу

В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия

В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом

Осведомленный источник в экстренных службах уточнил, что речь идет о жилом доме на Октябрьском проспекте.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов

Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте похвасталась успехами дочери в горных лыжах

Недавно на своей странице в социальной сети Instagram певица не без гордости поделилась со своими подписчиками видео, на котором Клавдия на приличной для ребенка скорости катится на горных лыжах.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Венгрия захотела получать газ в обход Украины

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Программа Фулбрайта
Программа образовательных грантов, основанная в 1946 году и выдвинутая бывшим сенатором от штата Арканзас США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом и финансируемая госдепартаментом, с целью укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное