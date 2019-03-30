Политика
Хизер Науэрт покинула ГосдепартаментЕвразия Daily вчера в 21:39
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, которой прочили место постпреда в ООН, покинула американское внешнеполитическое ведомство.
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От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Fullbright.
— Майк Помпео, американский политикКоммерсантъ вчера в 19:36
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Марию Бутину потребовали депортировать из США
Депортировать россиянку на родину предлагается в день приговора 26 апреля. Марию Бутину задержали в июле прошлого года в США.
Обновлено в 00:35
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика
Палестинцы отметят маршем годовщину протестов на границе сектора Газа
Организаторы "Великого марша возвращения" объявили, что планируют 30 марта отметить массовыми народными выступлениями первую годовщину регулярных антиизраильских протестов вдоль границ сектора Газа.
Обновлено 28 марта в 13:05
Политика
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»
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Общество
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Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
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ASUS объявила весенние скидки на смартфоны ZenFone Max
Компания ASUS объявила весенние скидки на смартфоны семейства ZenFone Max. Акция будет действовать до 14 апреля.
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Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
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Обновлено в 07:48
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
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Обновлено вчера в 15:14
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«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
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ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую боевую готовность
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В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
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На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, предлагающая писать слово "Россия" с маленькой буквы.
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