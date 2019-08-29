Сейчас все эти хирурги восстановились. Они никуда не уйдут, они согласились дальше работать, это нормальные люди.

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы ранее написали заявления об увольнении.

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Футбол Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.

Общество Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Культура Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее «Новый Иерусалим» В конце сентября в подмосковном музейном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Шедевры Подмосковья», всего до конца года в музее запланировано четыре крупных проекта, заявил директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

Музыка Впервые за девять месяцев София Ротару выступила в России Первой площадкой, где появилась артистка впервые за девять месяцев, стала как раз «Новая волна» в Сочи.

Хоккей «Амур» обыграл «Мотор» в товарищеском матче Хоккеисты хабаровского "Амура" победили чешский клуб "Мотор" в товарищеском матче в рамках сбора в Чехии.

Политика Верховная Рада назначила нового главу МИД Украины После назначения на пост главы МИД Украины Пристайко подтвердил, что курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО останется без изменений и является той «домашней работой, которую необходимо выполнить».

Политика Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.

Происшествия Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.

Политика Зеленский назвал главные задачи Верховной рады Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Происшествия Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.

Политика Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.

Происшествия В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.

Политика Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Шоу-бизнес Бывшая девушка Романа Гриценко: «Заезженная история с Бузовой меня смешит» Экс-избранница Романа Гриценко уже давно устала от вопросов о нем. По словам Евгении Шестаковой, бойфренд несколько месяцев пытался ее вернуть, а сейчас снова переключился на Ольгу Бузову ради хайпа.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Авто Great Wall продемонстрировала пикап P-Series Pao Китайская компания Great Wall является самым крупным автопроизводителем внедорожников и пикапов в стране.