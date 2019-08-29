Сейчас все эти хирурги восстановились. Они никуда не уйдут, они согласились дальше работать, это нормальные люди.

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы ранее написали заявления об увольнении.

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Политика Верховная рада назначила новых глав МИД и Минобороны Украины За назначение Вадима Пристайко главой МИД Украины в четверг вечером проголосовали 310 народных депутатов, сообщает корреспондент РБК.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Армия и оружие США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

Общество В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова не смогла победить наркотическую зависимость Курсы реабилитации и новые контракты не смогли избавить 20-летнюю модель от пагубной зависимости.

Происшествия В деле о покушении на Игоря Рудникова появился второй обвиняемый В деле о покушении на редактора калининградской газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова появился второй обвиняемый — осуждённый за участие в преступной группе Михаил Васюк.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Политика Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать ядерную бомбу Ученый-физик советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал о причинах, которые не позволили нацисткой Германии получить ядерные технологии.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Происшествия СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

Футбол Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Брагой» Московский "Спартак" встретится с португальской "Брагой" в рамках ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

Экономика «Газпром» запросил еще 540 млрд рублей на мегапроект Внешэкономбанк готов выделить "Газпрому" еще 538,5 млрд рублей на строительство завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса в Усть-Луге, передает РБК со ссылкой на источник.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Игры Создатели игр из Ubisoft крайне недовольны платформой Steam Принимая во внимание комментарии Ирли, нетрудно понять, почему Ubisoft решила выпустить "The Division 2" - одну из крупнейших игр компании 2019 года - в магазине Epic Games вместо Steam.

Происшествия В Ленинградской области полиция ищет потерявшуюся в лесу девочку Полиция начала поиски пропавшей девочки в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Армия и оружие Кибератака США уничтожила важную для Ирана базу данных Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана уничтожило важную для Тегерана базу данных.

Шоу-бизнес Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Энергетика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.