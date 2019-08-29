Здоровье
РИА НовостиХирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы ранее написали заявления об увольнении.
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Сейчас все эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать.
— Вероника Скворцова, российский политикРИА Новости 08:55
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