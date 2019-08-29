Сейчас все эти хирурги восстановились. Они никуда не уйдут, они согласились дальше работать, это нормальные люди.

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы ранее написали заявления об увольнении.

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

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