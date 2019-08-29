Здоровье
RT на русскомХирург из Нижнего Тагила объяснил решение не увольняться
Ранее сообщалось, что главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.
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Тагильские хирурги объяснили, почему отозвали свои заявления на увольнение
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Яшин получил пятый административный арест подряд
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Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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РБК 12:34
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
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Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
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Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
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РИА Новости 09:39
Армия и оружие
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Полиция города Мобил выписала ордер на арест центрового «Лейкерс» Демаркуса Казинса.
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