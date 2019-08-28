Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиХирург из Нижнего Тагила объяснил причины массового увольнения врачей

Врачи медучреждений Нижнего Тагила начали массово увольняться в конце июля — тогда из Демидовской больницы ушли четыре хирурга. После этого, 22 августа, заявления об уходе написали все специалисты ГКБ № 1. По мнению Изотеева, основная проблема заключается в кадровом дефиците.
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с чего всё началось

«Зарплата — не главное». Врачи из Нижнего Тагила раскрыли причины увольнения

Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.
Телеканал 360°12:33

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Хирург из Нижнего Тагила назвал истинную причину массового увольнения коллег

URA.Ru18:58

«Зарплата — не главное». Врачи из Нижнего Тагила раскрыли причины увольнения

Телеканал 360°12:33

Хирург из Нижнего Тагила объяснил причины массового увольнения врачей

РИА Новости19:10

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

RT на русском16:28

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

Московский Комсомолец15:32

Хирург из Нижнего Тагила объяснил массовое увольнение коллег

РЕН ТВ18:52

Свердловский минздрав пересмотрит зарплаты врачей после угроз массовых увольнений

Правда УрФО03:47
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Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении

Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.
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