Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.

с чего всё началось

Врачи медучреждений Нижнего Тагила начали массово увольняться в конце июля — тогда из Демидовской больницы ушли четыре хирурга. После этого, 22 августа, заявления об уходе написали все специалисты ГКБ № 1. По мнению Изотеева, основная проблема заключается в кадровом дефиците.

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