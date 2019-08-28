Здоровье
РИА НовостиХирург из Нижнего Тагила объяснил причины массового увольнения врачей
Врачи медучреждений Нижнего Тагила начали массово увольняться в конце июля — тогда из Демидовской больницы ушли четыре хирурга. После этого, 22 августа, заявления об уходе написали все специалисты ГКБ № 1. По мнению Изотеева, основная проблема заключается в кадровом дефиците.
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с чего всё началось
Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.Телеканал 360°12:33
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