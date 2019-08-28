Здоровье
РИА НовостиХирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег. По его мнению, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Усиление нагрузки на хирургов началось около двух лет назад.
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с чего всё началось
Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.Телеканал 360°вчера в 12:33
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«Зарплата — не главное». Врачи из Нижнего Тагила раскрыли причины увольнения
Телеканал 360°вчера в 12:33
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей
Московский Комсомолецвчера в 15:32
Врачи ГКБ №1 в Нижнем Тагиле перед увольнением пытались получить от руководства поддержку
Эхо Москвы - Екатеринбург01:31
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В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
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Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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Армия и оружие
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Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Финансы
Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
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ТАСС 04:00
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Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Шоу-бизнес
Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом
В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Авто
Новый спорткар Weismann получит мотор от BMW M5
Прошло почти 2 года с тех пор, как мы в последний раз слышали о бренде Weismann, который объявил о новом партнерстве с BMW еще в октябре 2017 года.
SpeedMe вчера в 08:39
Футбол
ЦСКА может приобрести защитника «Тамбова»
В сферу интересов московского клуба ЦСКА попал центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, об этом сообщает Telegram-канал популярного комментатора Нобеля Арустамяна.
Газета.Ru 04:53
Наука
Оптимизм положительно влияет на продолжительность жизни
Американские ученые установили связь между продолжительностью жизни и оптимизмом.
Политическая Экспертиза вчера в 22:03
Технологии
NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев
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Телеканал RTVI 02:35
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
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Три человека в Волгоградской области умерли от ботулизма
За первые шесть месяцев 2019 года врачи зафиксировали 24 случая заболевания ботулизмом.
Волгоградская правда вчера в 13:46
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Правительство Британии хочет приостановить работу парламента
Правительство Великобритании собирается приостановить работу парламента для реализации Брексита.
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Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера
Говорит Москва вчера в 08:18
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
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Экономика
ЦБ может отменить «инвестиционное рабство»
27 августа 2019 года первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов сообщил, что регулятор склоняется к идее разрешить россиянам открывать несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Саминвестор 04:07
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.
RT на русском вчера в 20:58
Политика
Вступили в силу новые санкции США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенный из-за инцидента в английском Солсбери, вступил в силу.
РЕН ТВ 26 августа в 00:09
Армия и оружие
Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X
Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
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Здоровье
В Петербурге создадут реестр нуждающихся в паллиативной помощи
В 2018 году в паллиативной помощи в Петербурге нуждалось 40 тысяч человек, однако получили ее всего 38% – около 15 тысяч человек.
Петербургский дневник 04:20
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14