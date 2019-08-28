Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.

с чего всё началось

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег. По его мнению, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Усиление нагрузки на хирургов началось около двух лет назад.

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