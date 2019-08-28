Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиХирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег. По его мнению, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Усиление нагрузки на хирургов началось около двух лет назад.
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с чего всё началось

«Зарплата — не главное». Врачи из Нижнего Тагила раскрыли причины увольнения

Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.
Телеканал 360°вчера в 12:33

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Хирург из Тижнего Тагила назвал причину массового увольнения коллег

Газета.Ru02:56

«Зарплата — не главное». Врачи из Нижнего Тагила раскрыли причины увольнения

Телеканал 360°вчера в 12:33

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

РИА Новостивчера в 19:10

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

RT на русскомвчера в 16:28

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

Lenta.ruвчера в 16:27

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

Московский Комсомолецвчера в 15:32

Врачи ГКБ №1 в Нижнем Тагиле перед увольнением пытались получить от руководства поддержку

Эхо Москвы - Екатеринбург01:31
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Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

ТАСС 04:53
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 03:35
Политика

В Крыму объяснили интерес украинских туристов к отдыху на полуострове

Известия 03:48
Общество

Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях

Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Финансы

Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК

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Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Шоу-бизнес

Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Происшествия

На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом

В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Авто

Новый спорткар Weismann получит мотор от BMW M5

Прошло почти 2 года с тех пор, как мы в последний раз слышали о бренде Weismann, который объявил о новом партнерстве с BMW еще в октябре 2017 года.
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Наука

Оптимизм положительно влияет на продолжительность жизни

Американские ученые установили связь между продолжительностью жизни и оптимизмом.
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Технологии

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Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
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Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
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Три человека в Волгоградской области умерли от ботулизма

За первые шесть месяцев 2019 года врачи зафиксировали 24 случая заболевания ботулизмом.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Политика

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Правительство Великобритании собирается приостановить работу парламента для реализации Брексита.
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Говорит Москва вчера в 08:18
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
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Экономика

ЦБ может отменить «инвестиционное рабство»

27 августа 2019 года первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов сообщил, что регулятор склоняется к идее разрешить россиянам открывать несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
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Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
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Политика

Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.
RT на русском вчера в 20:58
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Вступили в силу новые санкции США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенный из-за инцидента в английском Солсбери, вступил в силу.
РЕН ТВ 26 августа в 00:09
Армия и оружие

Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X

Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
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В 2018 году в паллиативной помощи в Петербурге нуждалось 40 тысяч человек, однако получили ее всего 38% – около 15 тысяч человек.
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Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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