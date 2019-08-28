Здоровье
РИА НовостиХирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
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с чего всё началось
Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.Телеканал 360°вчера в 12:33
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Врачи ГКБ №1 в Нижнем Тагиле перед увольнением пытались получить от руководства поддержку
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