Здоровье

RT на русскомRT на русскомХирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег. По его словам, в первую очередь это кадровый дефицит в условиях перераспределения больных.
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с чего всё началось

«Зарплата — не главное». Врачи из Нижнего Тагила раскрыли причины увольнения

Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.
Телеканал 360°вчера в 12:33

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Хирург из Нижнего Тагила назвал истинную причину массового увольнения коллег

URA.Ruвчера в 18:58

Хирург из Нижнего Тагила объяснил причины увольнения коллег

РИА Новостивчера в 19:10

«Зарплата — не главное». Врачи из Нижнего Тагила раскрыли причины увольнения

Телеканал 360°вчера в 12:33

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

Lenta.ruвчера в 16:27

Хирург из Нижнего Тагила прокомментировал массовое увольнение коллег

Газета.Ruвчера в 16:15

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

Московский Комсомолецвчера в 15:32

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

RT на русскомвчера в 16:28
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Авто

Toyota запускает лизинговую компанию в России

АвтоБизнесРевю вчера в 06:46
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Трамп снова обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Ранее Трамп уже обвинял Барака Обаму в том, что по его вине полуостров вошел в состав России.
Госновости вчера в 09:04
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров.
РБК вчера в 19:39
Происшествия

Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Известия вчера в 18:45
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Происшествия

Пожар возник в жилом доме на юге Москвы

Возгорание произошло в одной из многоэтажек на Каширском шоссе в Москве.
Российская газета вчера в 19:02
Экономика

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 18:42
Космос

NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

РБК вчера в 21:58
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У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Спорт

Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.
News.ru вчера в 07:21
Общество

Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики».
RT на русском 00:22
Происшествия

Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге

Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Армия и оружие

Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»

Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
РЕН ТВ вчера в 18:59
Наука

Патент недели: российские ученые борются с опухолями

Патент: 2696096 Авторы: Ростислав Петров, Станислав Петров, Эмиль Ямансаров, Светлана Маклакова, Ирина Салтыкова, Елена Белоглазкина, Александр Мажуга Патентообладатель: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма.
Популярная механика вчера в 08:19
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Политика

ЦИК Абхазии представила окончательные данные по президентским выборам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии опубликовала окончательные данные по результатам первого тура президентских выборов.
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Телепрограмма вчера в 17:35
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.
Коммерсантъ 26 августа в 06:53
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК вчера в 13:45
Транспорт

Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах

"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru вчера в 14:11
Происшествия

ЕСПЧ вынес вердикт по делу Магнитского

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека в деле аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Rambler News Service вчера в 05:45
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru вчера в 18:10
Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
Футбол

Нападающий «Краснодара» Иван вернется в Румынию

Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:22
Музыка

В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel

В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания вчера в 03:26
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