Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.

с чего всё началось

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег. По его словам, в первую очередь это кадровый дефицит в условиях перераспределения больных.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Общество Уровень воды в Амуре у Комсомольска превысил опасную отметку Уровень воды в реке Амур стремительно повышается. Сейчас он на отметке 673 сантиметра, при том что высота в 450 уже считается опасной.

Музыка Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела VR-концерт совместно со стартапом Wave.

Политика Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.

Политика Госсекретарь США рассказал о финансовой помощи Ирану Вашингтон готов выделить Ирану деньги на развитие, но только в случае выполнения Тегераном всех условий, которые ставит Белый дом.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Транспорт Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.

Армия и оружие США одобрили поставки Литве 500 бронеавтомобилей на сумму в $170 млн Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Экономика Philip Morris может воссоединиться с Altria Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.

Общество Американский суд заблокировал закон штата Миссури о запрете абортов Суд в США заблокировал закон штата Миссури о запрете абортов после восьмой недели беременности, сообщает во вторник, 27 августа, агентство Reuters.

Футбол «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Авто Представлен вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.

Здоровье Почти 13% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России В новой версии сообщения говорится, что почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.

Шоу-бизнес Певец Юлиан находится в тяжелом состоянии в больнице В настоящее время звезда находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Юлиану резко стало плохо вчера вечером, 26 августа.

Происшествия Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Технологии Пользователей подпишут на спортсменов В июне Apple представила технологии, которые сильно уменьшают сложность подобного приложения: распознавание положения тела человека в видеопотоке через ARKit и классификатор упражнений и жестов в Create ML, поясняет директор производства разработчика Redmadrobot Артур Сахаров.