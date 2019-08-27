Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.

с чего всё началось

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег. По его словам, в первую очередь это кадровый дефицит в условиях перераспределения больных.

Общество Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Общество Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Шоу-бизнес Семья Джигана не смогла улететь из Майами Последние несколько недель семья Джигана проводит в Майами. Однако вернуться на родину к началу учебного года у них не получится.

Политика Досрочный период голосования на выборах в Мосгордуму стартует в среду Предложено определить следующий режим работы территориальных избирательных комиссий города Москвы для проведения досрочного голосования избирателей на выборах депутатов Мосгордумы в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года.

Авто У паркетника Hyundai Kona появилась гибридная версия Новый паркетник Hyundai Kona Hybrid не имеет зарядного разъема и чисто электрического режима движения.

Гаджеты Названы системные требования Ghost Recon: Breakpoint Ubisoft опубликовала системные требования к боевику Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint.

Наука Патент недели: российские ученые борются с опухолями Патент: 2696096 Авторы: Ростислав Петров, Станислав Петров, Эмиль Ямансаров, Светлана Маклакова, Ирина Салтыкова, Елена Белоглазкина, Александр Мажуга Патентообладатель: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма.

Происшествия Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

Происшествия Девушка упала с высоты 25 метров во время занятия йогой и выжила В субботу, 24 августа, 23-летняя Алекса Терразас (Alexa Terrazas) выполняла на балконе опасную позу йоги, поскользнулась и упала с высоты 25 метров.

Армия и оружие Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава» Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Общество Массовое увольнение хирургов на Урале прокомментировал Песков Ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны общей стоимостью 3,29 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.

Общество В Арктике открыли еще пять новых островов Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.

Политика Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Кино Названы любимые жанры кино у россиян Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.