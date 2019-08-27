Здоровье

RT на русскомRT на русскомХирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег. По его словам, в первую очередь это кадровый дефицит в условиях перераспределения больных.
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с чего всё началось

«Зарплата — не главное». Врачи из Нижнего Тагила раскрыли причины увольнения

Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.
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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

Московский Комсомолец15:32

«Зарплата — не главное». Врачи из Нижнего Тагила раскрыли причины увольнения

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