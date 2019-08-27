Здоровье
RT на русскомХирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег. По его словам, в первую очередь это кадровый дефицит в условиях перераспределения больных.
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с чего всё началось
Врачи хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. О причинах, которые подтолкнули хирургов к этому шагу, «360» рассказал заведующий отделением Юрий Изотеев.Телеканал 360°12:33
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