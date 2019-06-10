Происшествия

Хинштейн разъяснил ситуацию с передачей дела Голунова в СКВзгляд.ру 12:07

Депутат Госдумы Александр Хинштейн объяснил, почему СК опроверг его сообщение о передаче дела журналиста Ивана Голунова из МВД в Следственный комитет.
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Светлана Петренко
Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало.
— Светлана ПетренкоТАСС 11:25

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