Происшествия
Хинштейн разъяснил ситуацию с передачей дела Голунова в СКВзгляд.ру 12:07
Депутат Госдумы Александр Хинштейн объяснил, почему СК опроверг его сообщение о передаче дела журналиста Ивана Голунова из МВД в Следственный комитет.
Читать в источнике
Оценить10
Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Политика
На выборы премьера Британии зарегистрировали десять кандидатов
Выборы нового лидера консерваторов стали неизбежны после того, как 7 июня, в пятницу, в отставку с поста главы партии подала премьер страны Тереза Мэй.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Политика
МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе
"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:59
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы
Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Наука
Названы новые опасные для жизни продукты
Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Политика
Представитель России в ООН назвал действия полиции в Косово провокационными
Полиция Косово, которая в конце мая провела операцию "по поимке банд" на севере края, действовала из провокационных побуждений из-за недавних выборов, где победили сербские представители, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности
В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Политика
Минюст США предоставит Конгрессу документы по расследованию Мюллера
Министерство юстиции США представит Конгрессу документы расследования специального прокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 12:31
Общество
Выплаты по уходу за инвалидами повысят до 10 тысяч рублей
Депутаты намерены увеличить ежемесячную выплату до 10 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы.
Обновлено в 07:30
Спорт
Михаил Грушевский: Кокорин и Мамаев могут повторить судьбу Стрельцова
Артист переживает, что спортсмены могут повторить судьбу Эдуарда Стрельцова. Сейчас дело Кокорина и Мамаева передано в суд для апелляции.
Обновлено в 00:03
ЖКХ
Извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды потребовал от коммунальщиков губернатор Голубев
В своем Twitter губернатор Василий Голубев сообщил, что считает, что «Лукойл» должен принести ростовчанам свои публичные извинения за отсутствие горячей воды.
Обновлено в 05:40
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
Обновлено в 14:51
Общество
У должников по алиментам взыщут имущество, оформленное на других
Как отмечается в пояснительных материалах к проекту, сейчас многие должники, чтобы не платить, просто не оформляют объекты в личную собственность и не открывают на свое имя банковские счета.
Обновлено в 13:23
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Новый танковый полк развернут на Смоленщине
По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Экономика
Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%
Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Обновлено в 10:54