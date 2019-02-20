Футбол
«Химки» заняли седьмое место на Кубке ФНЛМатч ТВ 05:00
«Мордовия» уступила «Химкам» в матче за седьмое место на Олимп-Кубке ФНЛ, который проходит на Кипре. Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти удача улыбнулась игрокам подмосковного клуба.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:24, Ашберн
Политика
Путин назвал устаревшим Договор о РСМД
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что США сами нарушают договор РСМД, а их сателлиты им "подхрюкивают".
Обновлено в 09:02
Экономика
Силуанов оценил расходы на реализацию предложений Путина
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов оценил реализацию предложений, озвученных президентом РФ 20 февраля во время послания к Федеральному собранию, в 100-120 млрд рублей ежегодно.
Обновлено в 08:18
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»
Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:24
Политика
Путин призвал бороться с бедностью
Как отметил президент России Владимир Путин в ежегодном Послании, чаще всего сталкиваются с бедностью многодетные, пенсионеры, семьи с инвалидами.
Обновлено в 04:31
Политика
Путин призвал избавить бизнес от постоянного нахождения «под статьей»
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию заявил, что бизнес не должен постоянно ощущать риск административного или уголовного преследования.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Обновлено в 03:40
Происшествия
Мать Скрипаля попросила признать сына и внучку пропавшими без вести
Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение
Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд
В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Политика
Путин предложил программу «Земский учитель»
Учителя, переехавшие из города в село или малый город, получат по 1 000 000 рублей.
Обновлено в 04:50
Происшествия
После обрушения кровли в школьной столовой в Подмосковье завели дело
Следователи завели уголовное дело о халатности в связи с обрушением кровли в столовой одной из школ в селе Тропарево Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне
Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 08:29
Политика
В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам
Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.
Обновлено в 06:45
Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing
Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в 2 тыс. м. В это время на посадку заходил пассажирский Воеіпд 737-400 авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTА490 Санкт-Петербург — Москва (Внуково), рассказал РБК источник, близкий к службе управления воздушным движением аэропорта.
Обновлено в 08:47
Происшествия
На заводе пластмасс в Симферополе произошел пожар
Обновлено в 04:31
Футбол
Путин наградил президента ФИФА орденом Дружбы
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино награжден орденом Дружбы, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено 15 февраля в 07:01
Политика
Угрозы США военным Венесуэлы нарушают устав ООН, заявил Лавров
По мнению Лаврова, угрозы Вашингтона военным Венесуэлы нарушают устав ООН, а также являются прямым вмешательством во внутренние дела страны.
Обновлено в 09:11
Политика
Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долг
Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что впервые в истории резервы России полностью покрывают внешний долг.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В центре Саратова обрушилось здание
Сегодня в центре Саратова произошло частичное обрушение здания на пересечении улиц Мичурина и Соборной.
Обновлено в 08:37
Экономика
Путин поручил правительству и ЦБ снижать ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8% и ниже.
Обновлено в 04:17
Экономика
Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7%
Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МФСО в 2018 году выросла на 4,7%, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 07:56
Политика
Росрыболовство обвинило Украину в варварском сбросе воды в Черное море
Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил, что для биомассы и фауны в Черном море оказалась под серьезной угрозой в связи с неконтролируемым «варварским» сбросом в него пресной воды.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет «Сармат»
Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат".
Обновлено в 08:30
Футбол
Хедира успешно перенес операцию на сердце и пропустит месяц
Футболист итальянского "Ювентуса" Сами Хедира успешно перенес операцию на сердце и вернется к тренировкам с командой приблизительно через месяц, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Обновлено в 07:14
Политика
Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Одинокие коты затопили несколько квартир в Петербурге
В Калининском районе Санкт-Петербурга затопило несколько квартир в жилом доме. Виновниками наводнения оказались коты.
Обновлено в 05:52