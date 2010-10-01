Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Химки» установили рекорд ФНЛ по беспроигрышной серии

Химки — Спартак-2
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Арена Химки»
Камран Алиев
70′
2 фото
В игре 11-го тура подмосковный клуб одолел «Спартак-2» благодаря голу Камрана Алиева (1:0). Серия «Химок» без пораженийсо старта сезона составляет 11 матчей — это рекорд лиги.
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