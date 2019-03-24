«Химки» разгромили дома «Зенит-2» в матче ФНЛРИА Новости 10:09

Подмосковные "Химки" разгромили петербургский "Зенит-2" в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье на "Арене Химки", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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