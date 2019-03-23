«Химки» разгромили дома «Зенит-2» в матче ФНЛРИА Новости 10:09

Подмосковные "Химки" разгромили петербургский "Зенит-2" в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье на "Арене Химки", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Футбол Дзюба: российские футболисты не гордятся победой над Казахстаном Футболисты сборной России в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана просто делали свою работу и совсем не гордятся победой.

Космос Магнитная буря началась на Земле Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".

Общество Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.

Общество Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Спорт Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.

Политика Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Экономика Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.

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Политика МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.

Шоу-бизнес С бывшей женой после развода живет Марат Башаров Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».

Общество Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами» Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".

Происшествия Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.

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Футбол Александр Бубнов: «Россия заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана…» Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.

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Происшествия Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.

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Политика В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за доклада Мюллера Шифф отметил, что в настоящий момент еще рано говорить, что конгресс отклонит идею импичмента Трампа по завершении расследования.

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