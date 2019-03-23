«Химки» разгромили дома «Зенит-2» в матче ФНЛРИА Новости 10:09

Подмосковные "Химки" разгромили петербургский "Зенит-2" в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье на "Арене Химки", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Происшествия Россиянин погиб при взрыве в Киеве Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.

Культура Наталия Орейро попросила российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в вечерней программе на Первом канале в шутку обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

Космос NASA показало на видео центр Млечного Пути Сотрудники NASA показали центр Млечного Пути, в который приглашают на путешествие.

Футбол Казахстан — Россия 0:4 Сборная России по футболу одержала разгромную победу над Казахстаном в матче второго тура квалификации к Евро-2020.

Армия и оружие Сербия отказалась вступать в НАТО Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления? Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).

Музыка Волгоградская музыка зазвучала на британской радиостанции Песни волгоградской группы «Абсолютно хорошее настроение» обнаружили в ротации английской радиостанции.

Политика Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Президента Украины Петра Порошенко украинские СМИ обвинили в убийстве его старшего брата Михаила.

Политика ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела» Новость об окончании 22-месячного расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы "вмешательстве" России в американскую президентскую выборную кампанию 2016 года порадовала президента США Дональда Трампа, передает ABC со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.

Общество Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

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Спорт Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.

Спорт Загитова впервые упала на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.

Шоу-бизнес Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.

Хоккей Братья Коварж могут перейти в «Авангард» Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж и его брат нападающий «Шкоды Пльзень» Ян Коварж могу продолжить карьеру в «Авангарде».

Политика NBC: в администрации Трампа произошел раскол В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол по вопросу усиления санкций в отношении Ирана.

Политика WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Происшествия Тренера в Подмосковье заподозрили в педофилии Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе Подмосковья.