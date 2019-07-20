Футбол
«Химки» разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛSport24.ru 11:04
Единственный мяч хозяев на свой счет записал Илья Юрченко. Благодаря этой победе «Химки» поднялись на первое место в таблице ФНЛ, на счету подмосковного клуба 3 победы в 3 играх. «Текстильщик» проиграл третью встречу подряд и занимает 19-е место в турнире.
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