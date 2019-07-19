Единственный мяч хозяев на свой счет записал Илья Юрченко. Благодаря этой победе «Химки» поднялись на первое место в таблице ФНЛ, на счету подмосковного клуба 3 победы в 3 играх. «Текстильщик» проиграл третью встречу подряд и занимает 19-е место в турнире.

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Происшествия Пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленобласти В Бокситогорском районе Ленобласти пчелы «сбежали» от пасечника в автосервис по соседству.

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Происшествия В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.

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