Футбол
«Химки» разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛSport24.ru 11:04
Единственный мяч хозяев на свой счет записал Илья Юрченко. Благодаря этой победе «Химки» поднялись на первое место в таблице ФНЛ, на счету подмосковного клуба 3 победы в 3 играх. «Текстильщик» проиграл третью встречу подряд и занимает 19-е место в турнире.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Олимп-ФНЛ. «Химки» в гостях разгромили «Текстильщик», «Балтика» проиграла «Чайке»
Sports.ruвчера в 01:30
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Политика
Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна
Обновлено вчера в 06:06
Здоровье
Лекобеспечение еще 19 орфанных заболеваний может быть передано на федеральный уровень
Финансирование лекарственного обеспечения еще 19 жизнеугрожающих орфанных заболеваний в ближайшее время может быть переведено на федеральный уровень.
Обновлено в 17:07
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено 18 июля в 05:26
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Политика
На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах
Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленобласти
В Бокситогорском районе Ленобласти пчелы «сбежали» от пасечника в автосервис по соседству.
Обновлено в 18:58
Политика
Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера
Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.
Обновлено в 20:59
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве
Обновлено в 11:57
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
Обновлено в 20:12
Наука
Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено в 06:24
Политика
Лондон в письме Совбезу ООН назвал действия Ирана с танкером «незаконным вмешательством»
Великобритания проинформировала Совет Безопасности ООН о ситуации вокруг задержания Ираном следовавшего под британским флагом танкера Stena Impero, назвав действия иранских властей "незаконным вмешательством".
Обновлено в 20:13
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Политика
В США изменят тест на получение гражданства
Напомним, что недавно глава США Трамп заявил, что позволит администрации узнавать гражданства жителей США без проведения переписи населения.
Обновлено в 04:59
Финансы
Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%
Правление Центрального банка Узбекистана 20 июля на своем заседании приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16%.
Обновлено в 09:08
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Футбол
Аршавин представлен в качестве легенды в PES 2020
Бывший форвард сборной России и лондонского Арсенала Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков футбольного симулятора PES 2020 от японской компании Konami.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Единоборства
Диллиан Уайт победил Оскара Риваса, побывав в нокдауне
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул временного чемпиона WBC, победив в Лондоне колумбийца Оскара Риваса.
Обновлено в 18:56
Музыка
Группа Metallica выступит в «Лужниках»
Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired.
Обновлено в 17:31
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44