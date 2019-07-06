Футбол
«Химки» разгромили «Луч» в первом матче ФНЛREGNUM 07:02
|13′
Камран Алиев
|22′
Камран Алиев
|45′
Илья Кухарчук
|57′
Алексей Аравин
Саид Алиев
|74′
Саид Алиев
|84′
|90′
Дмитрий Каменщиков
Подмосковный футбольный клуб «Химки» нанес поражение с разгромным счетом владивостокской команде «Луч» в первом матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась победой подмосковного клуба со счетом 5:2.
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Первый матч «Луча» в новом сезоне может оказаться одним из последних в истории
Primpress.ruвчера в 02:00
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
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