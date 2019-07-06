Подмосковный футбольный клуб «Химки» нанес поражение с разгромным счетом владивостокской команде «Луч» в первом матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась победой подмосковного клуба со счетом 5:2.

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