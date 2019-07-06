Футбол

«Химки» разгромили «Луч» в первом матче ФНЛREGNUM 07:02

Луч — Химки
2 – 5
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Динамо»
13′
Камран Алиев
22′
Камран Алиев
45′
Илья Кухарчук
57′
Алексей Аравин
Саид Алиев
74′
Саид Алиев
84′
90′
Дмитрий Каменщиков
Подмосковный футбольный клуб «Химки» нанес поражение с разгромным счетом владивостокской команде «Луч» в первом матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась победой подмосковного клуба со счетом 5:2.
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