Футбол
«Химки» разгромили «Луч» в первом матче ФНЛREGNUM 07:02
Подмосковный футбольный клуб «Химки» нанес поражение с разгромным счетом владивостокской команде «Луч» в первом матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась победой подмосковного клуба со счетом 5:2.
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Первый матч «Луча» в новом сезоне может оказаться одним из последних в истории
Primpress.ruвчера в 02:00
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