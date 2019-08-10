Футбол

«Химки» разгромили «Краснодар-2» и вернули себе лидерство в ФНЛМатч ТВ вчера в 12:53

Химки — Краснодар-2
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Арена Химки»
Дмитрий Каменщиков
2′
Алексей Скворцов
12′
Камран Алиев
48′
По итогам встречи команда Андрея Талалаева вернулась на первое место в ФНЛ, набрав 17 очков, а «быки» идут восемнадцатыми, у них 5 очков. В следующем туре 14 августа «Химки» сыграют на чужом поле против «Томи», а «Краснодар-2» в тот же день отправится в гости у «Чертаново».
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