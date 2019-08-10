По итогам встречи команда Андрея Талалаева вернулась на первое место в ФНЛ, набрав 17 очков, а «быки» идут восемнадцатыми, у них 5 очков. В следующем туре 14 августа «Химки» сыграют на чужом поле против «Томи», а «Краснодар-2» в тот же день отправится в гости у «Чертаново».

«Химки» разгромили «Краснодар-2» и вернули себе лидерство в ФНЛ

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Армия и оружие СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов» Самарское двигателестроительное КБ Кузнецова заказало шесть сопловых аппаратов I и II ступеней турбины в сборе общей стоимостью 61 млн рублей.

Экономика Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.

Футбол Форвард «Эвертона» Боласье отказался переходить в аренду ЦСКА Нападающий ливерпульского футбольного клуба «Эвертон» Янник Боласье отказался переходить в аренду в московский ЦСКА.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.

Футбол Мойес может возглавить клуб Бекхэма Новый клуб MLS "Интер Майами" может возглавить бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес, сообщает the Mirror.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Здоровье Врачи сообщили о 4-х шагах для избавления от гипертонии Избавиться от гипертонии помогут 4 простых шага, озвученные кардиологом из США Элизабет Клодас.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Авто Составлен топ-10 самых популярных люксовых авто в России Лидером по продажам в России среди люксовых моделей остаётся Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.

Игры GTA 5 запустили на самых низких настройках графики Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.

Экономика Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.

Происшествия Выход фильма «Охота» отменили на фоне стрельбы в США В связи с трагедиями киностудия Universal Pictures отменила релиз фильма «Охота», где по сюжету расстреливают людей.

Музыка «Тень Вавилона» накроет гору Гасфорта завтра и послезавтра У подножия горы Гасфорта с 10 по 11 августа пройдёт байк-шоу мотоклуба "Ночные Волки" "Тень Вавилона" (16+).