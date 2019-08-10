Футбол

«Химки» разгромили «Краснодар-2» и вернули себе лидерство в ФНЛМатч ТВ 12:53

Авангард (Курск) — Спартак-2
2 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Трудовые резервы»
Аслан Дашаев
45′
62′
Александр Руденко
84′
Александр Руденко
Дмитрий Каюмов
90′+2′
2 фото
По итогам встречи команда Андрея Талалаева вернулась на первое место в ФНЛ, набрав 17 очков, а «быки» идут восемнадцатыми, у них 5 очков. В следующем туре 14 августа «Химки» сыграют на чужом поле против «Томи», а «Краснодар-2» в тот же день отправится в гости у «Чертаново».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак-2» благодаря дублю Руденко сыграл вничью с «Авангардом», «Химки» разгромили «Краснодар-2»

Sport24.ru12:54

«Химки» разгромили «Кранодар-2» и вернули лидерство в ФНЛ, «Авангард» и «Спартак-2» сыграли вничью

Спорт-Экспресс13:07

«Краснодар-2» уступил «Химкам» и опустился в зону вылета ФНЛ

Юга.ру12:56

«Химки» разгромили «Краснодар-2», «Спартак-2» упустил победу над «Авангардом»

Евро-футбол.ру12:56

«Химки» разгромили «Краснодар-2» и вернули себе лидерство в ФНЛ

Матч ТВ12:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
Общество

Согласованная властями акция на проспекте Сахарова закончилась

Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Политика

Путин за рулем мотоцикла «Урал» прибыл на байк-шоу

Президент России Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу мотоклуба «Ночных волков» на гору Гасфорта под Севастополем.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили дворец президента

Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Влад Соколовский подарил маме пластическую операцию

Как писал News.ru, австралийская певица Кайли Миноуг предстала перед публикой после пластической операции.
Обновлено в 10:07
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Наука

В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита

Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01
Недвижимость

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Происшествия

На Китай обрушился тайфун «Лекима»

На материковую часть Китая обрушился супертайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли при взрыве под Северодвинском

Обновлено вчера в 19:06
Космос

Вокруг звезды Тигардена вращаются похожие на Землю экзопланеты

Обновлено в 05:20
Футбол

Краснодар — Рубин 1:0

После пяти туров «Краснодар» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, имея 10 очков в активе. «Рубин» пока восьмой (7 пунктов).
Обновлено в 13:58
Наука

Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки

Обновлено 07 августа в 03:25
Наука

Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему

Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено в 10:55
Политика

Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено в 13:41
Транспорт

Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»

Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Политика

В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского

Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
Обновлено в 12:42
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.
Обновлено в 12:55
Футбол

Футболист «Зенита» Дриусси получил повреждение икроножной мышцы в матче с «Динамо»

Нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси получил травму икроножной мышцы в матче чемпионата России по футболу с московским "Динамо".
Обновлено в 14:35
Футбол

«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Эрдоган понадеялся на новую историческую победу Турции

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Киев потерял бойца в Донбассе

Обновлено в 14:01
Хоккей

Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет в финале международного турнира на Кубок Глинки/Гретцки оказалась сильнее канадских сверстников со счетом 3:2. Эта победа позволила россиянам впервые с 1995 года стать победителями престижного турнира.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено в 14:21
Футбол

«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с новичком АПЛ

Обновлено в 14:27
Политика

Эксперт объяснил нежелание Эрдогана признать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать российский статус Крыма, так как ведет «старую игру», преследуя личные цели.
Обновлено в 08:12
Политика

Акция на Сахарова не привлекла москвичей ни песней, ни числом

Обновлено в 11:12
Космос

Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник

Обновлено в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное