Футбол
«Химки» разгромили «Краснодар-2» и вернули себе лидерство в ФНЛМатч ТВ 12:53
ФНЛ, сегодня
Стадион «Трудовые резервы»
Аслан Дашаев
|45′
|62′
Александр Руденко
|84′
Александр Руденко
Дмитрий Каюмов
|90′+2′
По итогам встречи команда Андрея Талалаева вернулась на первое место в ФНЛ, набрав 17 очков, а «быки» идут восемнадцатыми, у них 5 очков. В следующем туре 14 августа «Химки» сыграют на чужом поле против «Томи», а «Краснодар-2» в тот же день отправится в гости у «Чертаново».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено в 14:12
Авто
Электрический Porsche Taycan презентуют 4 сентября
Немецкий автопроизводитель анонсировал дату дебюта своего нового электрокара Porsche Taycan. Новинку представят в среду, 4 сентября.
Обновлено в 13:10
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Политика
Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Волейбол
Туомас Саммелвуо: «Много думали о результате и играли несколько напряженно»
Много думали о результате и играли несколько напряженно.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Влад Соколовский подарил маме пластическую операцию
Как писал News.ru, австралийская певица Кайли Миноуг предстала перед публикой после пластической операции.
Обновлено в 10:07
Футбол
Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду
Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено в 18:08
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
Украинский депутат пояснил свои слова о войне с Россией из-за Крыма
Украина и Россия не находятся в состоянии войны из-за Крыма, хотя вопрос полуострова остается проблемным и разделяющим обе страны, заявил избранный народный депутат рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Горящая на МКАД Tesla попала на видео
Обновлено в 16:45
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Общество
К телеграмм-каналу, который опубликовал данные участников протестов, может иметь отношение пиарщик Виталий Тайсаев
В пятницу вечером в канале «Товарищ майор» под видом «базы сторонников Навального» появилась таблица с данными около трех тысяч человек.
Обновлено в 18:05
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено в 18:44
Общество
В Москве прошёл согласованный митинг
В Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 15:26
Космос
Астрономы исследуют струю AGN в галактике Мессье 87
AGNs аккрецируют сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах некоторых галактик, испуская мощное излучение высокой энергии, поскольку они поглощают газ и пыль.
Обновлено 08 августа в 11:03
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Кино
Уличный фестиваль короткометражных фильмов стартовал во Владивостоке
Во Владивостоке открылся уличный фестиваль короткометражных фильмов.
Обновлено в 12:43
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Политика
Тбилисский городской суд обсуждает вопрос меры пресечения для Гварамия
Тбилисский городской суд приступил к обсуждению вопроса об избрании меры пресечения для бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия.
Обновлено в 12:27