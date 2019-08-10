Футбол
«Химки» разгромили «Краснодар-2» и вернули себе лидерство в ФНЛМатч ТВ 12:53
ФНЛ, сегодня
Стадион «Трудовые резервы»
Аслан Дашаев
|45′
|62′
Александр Руденко
|84′
Александр Руденко
Дмитрий Каюмов
|90′+2′
По итогам встречи команда Андрея Талалаева вернулась на первое место в ФНЛ, набрав 17 очков, а «быки» идут восемнадцатыми, у них 5 очков. В следующем туре 14 августа «Химки» сыграют на чужом поле против «Томи», а «Краснодар-2» в тот же день отправится в гости у «Чертаново».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли район Калиново в ЛНР
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли район поселка городского типа Калиново в Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
После акции в Москве начались задержания
Обновлено в 11:02
Политика
Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Обновлено в 11:46
Культура
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Общество
Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова
По предварительным данным, меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская предстала в образе русалки
Яна Рудковская, находясь на отдыхе в Италии, снялась в новой фотосессии в необычном образе.
Обновлено в 06:44
Интернет
В Telegram добавили «беззвучные» сообщения и анимированные эмодзи
Как и всегда, с новым обновлением в мессенджере появилось множество новых интересных функций.
Обновлено в 04:55
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о трагедии подлодки «Курск»
Фанаты «Зенита» к матчу 5-го тура РПЛ против «Динамо» подготовили перфоманс, посвященный трагедии подлодки «Курск».
Обновлено в 12:33
Хоккей
«Торпедо» проведет решающий матч за выход в финал Кубка губернатора
Сегодня 10 августа нижегородское «Торпедо» проведет решающий матч, результат которого определит – выйдут ли автозаводцы в финал Кубка губернатора Нижегородской области, либо смогут продолжить борьбу только за третье место.
Обновлено в 09:39
Политика
Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 05:38
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 13:05
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Пятеро сотрудников Росатома погибли при испытаниях нового двигателя
Испытание жидкостной реактивной двигательной установки закончилось гибелью пятерых сотрудников Росатома, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:22