Футбол

«Химки» разгромили «Краснодар-2» и вернули себе лидерство в ФНЛМатч ТВ 12:53

Авангард (Курск) — Спартак-2
2 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Трудовые резервы»
Аслан Дашаев
45′
62′
Александр Руденко
84′
Александр Руденко
Дмитрий Каюмов
90′+2′
По итогам встречи команда Андрея Талалаева вернулась на первое место в ФНЛ, набрав 17 очков, а «быки» идут восемнадцатыми, у них 5 очков. В следующем туре 14 августа «Химки» сыграют на чужом поле против «Томи», а «Краснодар-2» в тот же день отправится в гости у «Чертаново».
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