Баскетбол

«Химки» проиграли «Маккаби» в матче ЕвролигиSport.ru 15:58

"Химки" на выезде уступили испанской "Басконии" в матче Евролиги "Химки" на данный момент занимают 13 место в таблице, у них 9 побед и 19 поражений, "Маккаби" на 10 месте, 13 побед и 15 поражений.
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«Химки» потерпели в Евролиге шестое поражение кряду, уступив «Маккаби»

Советский спорт14:56

17 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Маккаби»

Sport24.ru14:51

«Химки» — «Маккаби» — 71:76, 22 марта 2019, обзор матча Евролиги

Чемпионат15:40

«Химки» дома уступили «Маккаби», Моня набрал 1000-е очко в Евролиге

Матч ТВ14:56

Не себе, так людям! «Химки» снова проиграли

Спорт-Экспресс15:45

Тренер «Маккаби»: уверенная игра в защите стала ключом к победе

РИА Новости16:37

Сергей Моня: «„Химки“ должны закончить европейский сезон достойно»

Sports.ru16:08
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Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

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Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
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Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт

«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
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Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Футбол

Англичане разгромили Чехию на старте квалификации к Евро-2020

В Европе состоялись еще несколько матчей первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
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Напомним, что артистка до вручения премии «Оскар» разошлась со своим агентом Кристианом Карино.
Обновлено в 14:05
Теннис

Касаткина одержала первую победу за месяц и третью – в сезоне

В третьем круге четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» сыграет с трехкратной чемпионкой Майами Винус Уильямс.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала «идеально хороших» людей «убогими»

В последнее время 37-летняя Ксения Собчак привлекает к себе внимание не общественной деятельностью и творческими проектами, а скандалами, которые зачастую провоцирует сама.
Обновлено в 12:08
Спорт

Маркус Крамер: «Карлссон два раза зацепила палкой лицо Белоруковой»

Посмотрел видео несколько раз, – цитирует Крамера Expressen.
Обновлено в 17:14
Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову

О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
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Технологии

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Обновлено в 02:22
Финансы

Фондовый рынок США закрылся в минусе после заявления ФРС

Два из трех основных индексов Уолл-стрит завершили торги в «красной зоне», Nasdaq закончил торги почти без изменений после заявления ФРС США, 20 марта передает агентство Reuters.
Обновлено 20 марта в 16:57
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
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Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Авто

Ford F-150 ударно выступил на краш-тестах пикапов

Обновлено в 07:01
Футбол

Шевченко назвал своего наследника в «Милане»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пентеке.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено в 15:22
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Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного

Обновлено в 16:40
Политика

Трамп: США следует признать суверенитет Израиля над Голанами

США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:19
Культура

Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
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Экономика

Госдума объяснила отклонение проекта о стоимости авто для чиновников

В Госдуме представили аргументы, почему нижняя палата парламента при обсуждении в первом чтении отказалась принимать законопроект, запрещающий закупку автомобилей для чиновников на сумму более 2 млн рублей.
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Экономика

Росбанк начал процедуру присоединения «ДельтаКредита»

Росбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения банка "ДельтаКредит". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Обновлено в 12:42
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Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии

Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
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Политика

Зеленский предложил создать на Украине русскоязычный канал

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе, а также предлагает вернуть выплаты пенсий жителям неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие

Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию

Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 03:55
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