Баскетбол
«Химки» проиграли «Маккаби» в матче ЕвролигиSport.ru вчера в 15:58
"Химки" на выезде уступили испанской "Басконии" в матче Евролиги "Химки" на данный момент занимают 13 место в таблице, у них 9 побед и 19 поражений, "Маккаби" на 10 месте, 13 побед и 15 поражений.
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Политика
Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр России поручил Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Культура
Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона
Обновлено в 05:56
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Политика
Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы
В митинге партии КПРФ на проспекте Академика Сахарова в столице приняли участие 2,5 тысячи человек, акция была согласована, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 06:15
Баскетбол
Леброн Джеймс впервые за 14 лет пропустит плей-офф НБА
Леброн Джеймс пропустит плей-офф впервые за 14 лет. В 2005 году он в составе «Кливленда» проводил свой второй сезон в НБА.
Обновлено в 04:59
Политика
Признание Голан израильскими противоречит международному праву
Как пояснил РИА Новости спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, американский демарш противоречит международному праву.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Белгородский полицейский застрелил ранившего его подозреваемого
УМВД России по Белгородской области проводит служебную проверку по факту применения при задержании полицейским табельного оружия, что привело к гибели подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Обновлено в 07:05
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Жасмин оправдалась за шикарное авто на похоронах Началовой
Певица Жасмин отреагировала на публикации СМИ относительно своего дорогого авто на похоронах певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 06:55
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро ЧМ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебряную медаль в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 13:57
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика
Шипулин объявил о старте предвыборной кампании в Госдуму
Обновлено в 06:10
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Учёные из Института Скриппса в США предложили революционный метод лечения алкоголизма в любой форме.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Матвиенко призвала «не переходить грань приличия» при критике власти
Оба документа Совет Федерации одобрил 13 марта.
Обновлено в 05:19
Футбол
«Атлетико» может приобрести Маноласа
У Маноласа в контракте с римлянами прописана сумма отступных в размере 36 миллионов евро.
Обновлено в 05:14
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:54
Спорт
После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра
Обновлено в 07:05
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Россиянина задержали на Бали за контрабанду орангутанга
Обновлено в 03:21
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13