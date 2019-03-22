Баскетбол

«Химки» проиграли «Маккаби» в матче ЕвролигиSport.ru вчера в 15:58

"Химки" на выезде уступили испанской "Басконии" в матче Евролиги "Химки" на данный момент занимают 13 место в таблице, у них 9 побед и 19 поражений, "Маккаби" на 10 месте, 13 побед и 15 поражений.
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Моня набрал 1000-е очко в Евролиге

Советский спорт05:39

«Химки» дома уступили «Маккаби», Моня набрал 1000-е очко в Евролиге

Матч ТВвчера в 14:56

Босоногие чирлидерши, сетка-шапка и падение фотографа. Фото «Химки» — «Маккаби»

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«Химки» потерпели шестое поражение кряду. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 19:38

Моня: баскетболисты «Химок» должны достойно завершить сезон Евролиги

ТАССвчера в 16:40

Сергей Моня добрался до отметки в 1 тысячу очков в Евролиге

Sports.ru05:10

Тренер «Маккаби»: уверенная игра в защите стала ключом к победе

РИА Новостивчера в 16:37
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика

Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр России поручил Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Культура

Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона

Обновлено в 05:56
Политика

Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Политика

Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы

В митинге партии КПРФ на проспекте Академика Сахарова в столице приняли участие 2,5 тысячи человек, акция была согласована, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 06:15
Баскетбол

Леброн Джеймс впервые за 14 лет пропустит плей-офф НБА

Леброн Джеймс пропустит плей-офф впервые за 14 лет. В 2005 году он в составе «Кливленда» проводил свой второй сезон в НБА.
Обновлено в 04:59
Политика

Признание Голан израильскими противоречит международному праву

Как пояснил РИА Новости спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, американский демарш противоречит международному праву.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Белгородский полицейский застрелил ранившего его подозреваемого

УМВД России по Белгородской области проводит служебную проверку по факту применения при задержании полицейским табельного оружия, что привело к гибели подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Обновлено в 07:05
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Жасмин оправдалась за шикарное авто на похоронах Началовой

Певица Жасмин отреагировала на публикации СМИ относительно своего дорогого авто на похоронах певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 06:55
Спорт

Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде

Обновлено в 03:21
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли серебро ЧМ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебряную медаль в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 13:57
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
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Политика

Шипулин объявил о старте предвыборной кампании в Госдуму

Обновлено в 06:10
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Учёные из Института Скриппса в США предложили революционный метод лечения алкоголизма в любой форме.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Матвиенко призвала «не переходить грань приличия» при критике власти

Оба документа Совет Федерации одобрил 13 марта.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Атлетико» может приобрести Маноласа

У Маноласа в контракте с римлянами прописана сумма отступных в размере 36 миллионов евро.
Обновлено в 05:14
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:54
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Происшествия

На экс-главу областного ГИБДД Сергея Штельмаха завели уголовное дело

Обновлено в 00:07
Спорт

После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра

Обновлено в 07:05
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Россиянина задержали на Бали за контрабанду орангутанга

Обновлено в 03:21
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
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