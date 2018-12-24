Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 90:67 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал американский защитник "Химок" Тони Крокер, набравший 20 очков.

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