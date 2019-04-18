Футбол

«Химки» победили «Краснодар-2» в матче первенства ФНЛРИА Новости вчера в 13:57

Химки — Краснодар-2
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Родина»
Александр Филин
52′
Аршак Корян
52′
Bogdan Mishukov
90′+4′
"Химки" с 42 очками занимают 11-е место в турнирной таблице, "Краснодар-2" (44) находится строчкой выше.
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