Футбол
«Химки» победили «Краснодар-2» в матче первенства ФНЛРИА Новости вчера в 13:57
ФНЛ, вчера
Стадион «Родина»
Александр Филин
|52′
Аршак Корян
|52′
Bogdan Mishukov
|90′+4′
"Химки" с 42 очками занимают 11-е место в турнирной таблице, "Краснодар-2" (44) находится строчкой выше.
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