Футбол

«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛREGNUM 09:03

Футбольный подмосковный клуб «Химки» уверенно обыграл футболистов «Тамбова» в матче 36-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ). Игра состоялась по поле стадиона «Арена Химки» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет во встрече открыл форвард хозяев Аршак Корян на 15-й минуте игры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Химки» дома обыграли «Тамбов», ранее оформившего путевку в РПЛ

Sport24.ru08:56

«Химки» победили вышедший в премьер-лигу «Тамбов» благодаря дублю Коряна

Спорт-Экспресс09:07

Футболисты «Тамбова» уступили «Химкам» в матче ФНЛ

РИА Новости09:00

«Химки» обыграли «Тамбов» благодаря дублю Коряна

Советский спорт08:57

«Химки» уверенно разобрались с «Тамбовом»

Soccer.ru09:07

«Тамбов» потерпел поражение в гостевом матче ФНЛ с «Химками»

Чемпионат08:55

Дубль Коряна принес «Химкам» победу над «Тамбовом»

Матч ТВ08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Общество

В столице Южного Судана вводят запрет на ночные клубы и дискотеки

Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Гаджеты

Xiaomi тестирует новую фото-функцию для своих будущих смартфонов

Как сообщил ресурс XDA Developers, на этих смартфонах станет доступна новая функция для редактирования фото.
Обновлено в 04:28
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено в 09:59
Политика

У администрации президента задержали проводящего голодовку майора

Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Музыка

Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения

Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова вышла замуж

Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Иран пригрозил США «ударом в голову»

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо

27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
Обновлено в 08:40
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Общество

Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
Обновлено в 08:29
Хоккей

Ковальчук рассказал, чем недоволен после матча с Австрией

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил выступление команды в матче с Австрией на чемпионате мира.
Обновлено в 09:25
Авто

Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России

Как сообщает CarsWeek.ru, возглавил топ-5 самых доступных кабриолетов в России компактный ситикар Smart ForTwo Cabrio от немецкого концерна Daimler.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Каире двух напавших на христианскую церковь приговорили к смерти

Обновлено в 09:55
Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль главреда украинского телеканала

В Киеве, в ночь на 12 мая неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВі Егорова.
Обновлено в 08:30
Футбол

Спартак — Уфа 1:0 (2-й тайм)

Форвард «Спартака» Зе Луиш, отличившись забитым мячом в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», установил личный рекорд результативности за сезон.
Обновлено в 10:16
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Общество

Таганрогский залив может быть загрязнен из-за сточных вод — эксперт

Обновлено в 10:22
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество

В Харькове сносят палатку для сбора помощи ВСУ

В Харькове прошел митинг против снова палатки помощи украинским военным.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Обновлено в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аршак Рафаэльевич Корян
Российский футболист
Российский футболист армянского происхождения, нападающий клуба «Химки». Родственник футболиста Руслана Коряна.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное