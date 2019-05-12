Футбол
«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛREGNUM 09:03
Футбольный подмосковный клуб «Химки» уверенно обыграл футболистов «Тамбова» в матче 36-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ). Игра состоялась по поле стадиона «Арена Химки» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет во встрече открыл форвард хозяев Аршак Корян на 15-й минуте игры.
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