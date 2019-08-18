Футбол
«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛСпорт-Экспресс 12:00
В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов
Стоимость смартфона Xiaomi Redmi 7 сократилась до 99 долларов, притом такая цена будет актуальна на постоянной основе.
Обновлено в 02:27
Общество
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено в 18:30
Политика
Великобритания лишила гражданства плененного в Сирии боевика ИГ
Великобритания лишила гражданства Джека Леттса, присоединившегося к боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.
Обновлено в 19:23
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено 16 августа в 09:57
Политика
Британия опровергла угрозу продовольственного кризиса из-за Brexit
Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, который отвечает за подготовку к возможному выходу из ЕС без сделки, заявил, что сообщения СМИ об угрозе продовольственного кризиса основаны на устаревших документах, передает ТАСС со ссылкой на ITV и Би-би-си.
Обновлено в 18:59
Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент избил врача
В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Отколовшийся ледник посек каякеров на Аляске
Каякеры едва не погибли у берегов Аляски.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Норвегия призвала США не провоцировать Россию
Командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвала США не провоцировать военный конфликт с Россией.
Обновлено в 17:31
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Футбол
Волгоградский «Ротор» забил в матче с «Шинником»
Обновлено в 11:27
Наука
Получена новая модификация углерода
Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.
Обновлено 16 августа в 05:42
Общество
Тельцы могут влюбиться, а Близнецы получат второй шанс
Вам не стоит сидеть дома, ведь сегодня у вас есть все шансы встретить человека, в которого вы наконец-то сможете влюбиться.
Обновлено в 08:42
Политика
AP: Вашингтон ведет переговоры о гарантиях для соратников Мадуро в случае его свержения
Соединенные Штаты ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо по поводу гарантий для людей из окружения президента страны Николаса Мадуро на случай, если его соратники согласятся следовать плану по отстранению его от власти.
Обновлено в 20:52
Кино
Обзор американского бокс-офиса за 16-18 августа
Лидером прокатного уикенда в США стала комедия "Хорошие мальчики" о трех шестиклассниках, которые решают попасть на взрослую вечеринку, от режиссера Джина Ступницки, который работал над сериалом "Офис" и сценарием для фильма "Очень плохая училка".
Обновлено в 15:17
Общество
Аналитики выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в России
Специалисты посчитали, что базовый набор российского школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, обойдется в среднем в 2619 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Авито".
Обновлено в 20:18
Общество
Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу
Ливень затопил улицы в центре Сочи. Как ожидается, дожди продлятся еще несколько дней.
Обновлено вчера в 05:59
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Футбол
Болельщики ЦСКА поддержали команду перед дерби со «Спартаком»
Обновлено в 20:00
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.
Обновлено в 09:00
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Космос
Опубликована фотография солнечного затмения с Луны
Обновлено в 06:25
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено в 18:19
Политика
Трамп рассказал об «очень хороших» переговорах США с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.
Обновлено в 17:19
Музыка
Скончался народный артист Аскер Махмудов
Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году, сообщает Российская Газета.
Обновлено в 09:01