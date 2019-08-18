Футбол
«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛСпорт-Экспресс 12:00
В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.
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Политика
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Футбол
Миллер прокомментировал эпизоды с судейством в матче против «Ахмата»
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал спорное судейство в матче "Зенит-Ахмат", в ходе которого арбитр не засчитал два гола петербургской команды и не поставил пенальти.
Обновлено в 11:37
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Футбол
Уфа — Ростов 2:0
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка
Власти Уссурийска в Приморье в воскресенье организовали эвакуацию людей с территорий города из-за подъема уровня воды в реке Раздольная и ее притоках, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 22:32
Музыка
Известный певец Аскер Махмудов скончался в Сочи
Обновлено в 13:23
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Петербург
В воскресенье, 18 августа, в Петербург прилетел Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Политика
В США рассекретили отчёт разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В архиве нацбезопасности США рассекретили документ, который рассказывает об отчёте американской разведки в дни ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 09:17
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Происшествия
Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ
Издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера в киевском аэропорту Борисполь.
Обновлено в 09:50
Футбол
«Челси» не смог одолеть «Лестер»
Гол Джона Лундстрема принес «Шеффилду» первую победу после возвращения в АПЛ. В другой игре «Челси» не смог одержать победу над «Лестером».
Обновлено в 13:21
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
В Москве пройдет несколько протестных акций
Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.
Обновлено 16 августа в 23:30
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Космос
В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»
Обновлено вчера в 20:02
Гаджеты
MIUI 10 обзавелась двухфакторной аутентификацией
При обнаружении нового устройства или не совсем стандартного местоположения девайса, пользователь получит уведомление.
Обновлено в 04:08
Общество
Дождь и жара до +30. Август продолжает удивлять челябинцев
По данным Челябинского гидрометцентра, в понедельник, 19 августа, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди.
Обновлено в 10:01
Происшествия
С горы Ушба в Грузии эвакуировали двух российских туристов
Грузинские спасатели в воскресенье спустили с горы Ушба двух туристов из России, один из которых при подъеме на вершину получил травму ноги и не мог продолжить движение, сообщают грузинские СМИ.
Обновлено в 09:55