Футбол

«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛСпорт-Экспресс 12:00

В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.
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Гол Дядюна принес «Химкам» победу над «Нефтехимиком» и первое место в ФНЛ

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Химки - Нефтехимик: прогноз Андрея Федорова 18 августа 2019

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«Химки» победили «Нефтехимик» и вышли на первое место в турнирной таблице ФНЛ

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«Химки» победили «Нефтехимик» и вышли на первое место в турнирной таблице ФНЛ

Sportbox.RU12:00

«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛ

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«Чертаново» победило «Мордовию» в ФНЛ, забив победный гол на 94-й минуте

РИА Новости12:07
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Миллер прокомментировал эпизоды с судейством в матче против «Ахмата»

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал спорное судейство в матче "Зенит-Ахмат", в ходе которого арбитр не засчитал два гола петербургской команды и не поставил пенальти.
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Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением

У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
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Уфа — Ростов 2:0

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В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
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Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка

Власти Уссурийска в Приморье в воскресенье организовали эвакуацию людей с территорий города из-за подъема уровня воды в реке Раздольная и ее притоках, сообщила пресс-служба мэрии.
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Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

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Известный певец Аскер Махмудов скончался в Сочи

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Патриарх Кирилл прибыл в Петербург

В воскресенье, 18 августа, в Петербург прилетел Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
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Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
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В США рассекретили отчёт разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В архиве нацбезопасности США рассекретили документ, который рассказывает об отчёте американской разведки в дни ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
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Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ

Издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера в киевском аэропорту Борисполь.
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«Челси» не смог одолеть «Лестер»

Гол Джона Лундстрема принес «Шеффилду» первую победу после возвращения в АПЛ. В другой игре «Челси» не смог одержать победу над «Лестером».
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Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
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Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
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Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

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В Москве пройдет несколько протестных акций

Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

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Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
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В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

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По данным Челябинского гидрометцентра, в понедельник, 19 августа, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди.
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С горы Ушба в Грузии эвакуировали двух российских туристов

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