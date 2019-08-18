Футбол
«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛСпорт-Экспресс 12:00
В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.
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Футбол
Радимов призвал КДК учесть публичные извинения Семака перед судьями
Главный тренер дубля «Зенита» Вячеслав Радимов призвал Контрольно-дисциплинарный комитет учесть публичные извинения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака перед судьями за слова, сказанные в их адрес вчера после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:38
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Трамп заявил, что журналистика в США достигла «нового дна»
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, журналистика в США достигла "нового дна".
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Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 03:29
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В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере
После инцидента с отравлением всех детей в лагере осмотрели медики. Признаков кишечной инфекции ни у кого больше не нашли.
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Обновлено в 10:19
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
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Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время
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Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
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Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
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Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку
16 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США.
Обновлено в 11:58
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей
Российский бренд представительских автомобилей Aurus готовится к официальным продажам своих двух моделей - седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено в 09:00
Политика
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Обновлено в 02:47
Футбол
Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболу
Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.
Обновлено в 11:12
Единоборства
Военные из Бурятии победили в Танковом биатлоне на АрМИ-2019
Финал самого популярного конкурса АрМИ - «Танковый биатлон» - прошел 17 августа на подмосковном полигоне Алабино.
Обновлено в 04:27
Футбол
Дзюба назвал позором работу судьи в матче с «Ахматом»
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Паршивлюк назвал причину ухода из «Спартака»
Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте, из-за которого ему пришлось уйти из «Спартака».
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
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Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Музыка
Репер Snoop Dogg назвал свое творчество уникальным
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Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
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Авто
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
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Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
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Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Сотрудники паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Сотрудники ирландского паба в американском штате Флорида вылили виски экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в унитаз, сообщает Irish Mirror.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47