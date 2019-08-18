Футбол

«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛСпорт-Экспресс 12:00

В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.
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