Футбол

«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛСпорт-Экспресс 12:00

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В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.
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Город в Московской области России. Один из крупнейших городов-спутников Москвы. Население - 254171 чел. Химки - третий по населению подмосковный город после Балашихи и Подольска.
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