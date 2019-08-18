Футбол

«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛСпорт-Экспресс вчера в 12:00

2 фото
В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Химки» одолели «Нефтехимик» со счетом 3:2. Это победа позволила подмосковной команде набрать 21 очко и возглавить турнирную таблицу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол Дядюна принес «Химкам» победу над «Нефтехимиком» и первое место в ФНЛ

Sport24.ruвчера в 11:58

«Химки» победили «Нефтехимик» и вышли на первое место в турнирной таблице ФНЛ

Матч ТВвчера в 12:00

«Химки» и «Чертаново» вырвали победы в своих матчах

Евро-футбол.рувчера в 12:07

«Химки» обыграли «Нефтехимик» в матче ФНЛ, «Чертаново» вырвало победу у «Мордовии»

ProstoProSportвчера в 12:02

«Химки» обыграли «Нефтехимик», «Чертаново» вырвало победу у «Мордовии»

Советский спортвчера в 11:54

«Химки» победили «Нефтехимик» и вышли на первое место в турнирной таблице ФНЛ

Sportbox.RUвчера в 12:00

«Химки» одолели «Нефтехимик» в матче ФНЛ

Спорт-Экспрессвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика

Иран предупредил США о серьезных последствиях в случае захвата танкера

Обновлено в 03:08
Здоровье

Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Здоровье

Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки

Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
Обновлено в 03:26
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Энергетика

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.
Обновлено в 00:00
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

В Ульяновской области подросток зарубил топором всю свою семью

Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие

Япония запустит спутники для уничтожения аппаратов противника

Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Париже возобновили работы по укреплению Нотр-Дама после пожара

Обновлено в 03:19
Экономика

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Теннис

Медведев победил в финале «Мастерс» в США и стал пятой ракеткой мира

Российский 23-летний теннисист Даниил Медведев выиграл в финале турнира серии Masters в городе Цинциннати (США), обыграв бельгийца Давида Гоффина.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом

Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса.
Обновлено 17 августа в 17:02
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика

За год стоимость услуг ЖКХ в России увеличилась на 5%

В 2019 платежки в России могут пополниться еще одной услугой — страхование жилья.
Обновлено в 01:34
Политика

Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу

На железнодорожном вокзале Донецка началось движение поездов, сообщило 19 августа «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 01:39
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли два человека

Обновлено в 02:27
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Футбол

Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ не хватило физической готовности»

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о поражении в матче 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:2).
Обновлено вчера в 15:14
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней

Обновлено вчера в 23:23
Наука

Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера

Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Происшествия

Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Обновлено вчера в 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Сергеевич Дядюн
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Химки». Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное