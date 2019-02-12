Футбол
«Химки» одержали победу над «Краснодаром-2» в Кубке ФНЛСоветский спорт 05:14
В составе подмосковной команды голы забили Илья Кухарчук и Богдан Мишуков. Химки набрали три очка по итогам трех матчей и сравнялись с Краснодаром-2 и Уралом в турнирной таблице группы С. Уралу еще предстоит встреча с лидером группы Тамбовом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия
Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей
Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Политика
Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 04:36
Происшествия
На мэра Иваново совершено нападение
Нападение на мэра Иваново Владимира Шарыпова произошло накануне около 22:00, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Обновлено в 04:49
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Политика
Лукашенко заявил о непоколебимости суверенитета России и Белоруссии
Лукашенко добавил, что Белоруссия готова «идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов», насколько к этому готова российская сторона.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Саратовской области произошёл крупный пожар в церкви
В городе Балашове Саратовской области произошёл пожар в здании церкви, возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталию Куличенкову.
Обновлено в 05:33
Общество
Беглов уволил глав трех районов Петербурга после совещания в Смольном
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу администрации Василеостровского района Юлию Киселеву, главу администрации Красносельского района Виталия Черкашина и главу администрации Центрального района Андрея Хлуткова.
Обновлено в 05:37
Политика
Религиозная община УПЦ пожаловалась в ЕСПЧ на действия власти
В Европейский суд по правам человека в Страсбурге поступила жалоба на действия украинской власти от религиозной общины Украинской православной Церкви села Птичья в Ровенской области.
Обновлено в 06:48
Транспорт
В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД
Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:28
Происшествия
Взорвавшийся в Красноярске дом был построен незаконно
Взорвавшийся дом в Красноярске не может быть восстановлен, сообщили специалисты.
Обновлено в 06:36
Политика
На Украине проверят Тимошенко из-за обвинений в незаконном обогащении
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины рассмотрит поступившее заявление о незаконном обогащении кандидата в президенты страны, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Обновлено в 05:16
Экономика
Медведев подписал постановление о создании 14 ТОР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 03:41
Политика
Болтон пригрозил санкциями сторонникам Мадуро
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь пригрозил тем, кто не признает самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 20:03
Автоспорт
Команда «Феррари» представила болид на новый сезон «Формулы-1»
Команда "Феррари" представила машину, на которой в новом сезоне чемпионата "Формулы-1" будут выступать немец Себастьян Феттель и гонщик из Монако Шарль Леклер.
Обновлено в 05:35
Экономика
Выручка «Яндекса» за 2018 год выросла на 41%
Рекламная выручка «Яндекса» в четвертом квартале выросла на 25% в сравнении с тем же периодом 2017 года и обеспечила 76% от общей выручки компании за период.
Обновлено в 06:07
Энергетика
«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока
"Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В «Ростехе» раскрыли особенности экипировки солдата «Ратник-2»
Директор по международному сотрудничеству государственной корпорации «Ростех» Виктор Кладов раскрыл особенности новой экипировки солдата «Ратник-2», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Пугачева не пригласила Преснякова на юбилей
Ранее в интервью "Дни.ру" Владимир Пресняков сообщил: о том, что Алла Пугачева готовится к концерту, он узнал из интернета.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о намерении Москвы парировать риски со стороны НАТО
Россия при необходимости будет парировать риски со стороны Североатлантического альянса военно-техническими мерами, заявил 15 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 06:24
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Футболиста «Локомотива» Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево
Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево за административное правонарушение.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Здание телеканала «Звезда» эвакуировали после сообщения о минировании
Здание редакции телеканала «Звезда» было эвакуировано после сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе канала.
Обновлено в 04:37
Музыка
Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову
Обновлено в 01:03
Политика
Премьер Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы
Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 15 февраля, принял решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, сообщает испанская газета El Pais.
Обновлено в 05:08