Баскетболисты "Химок" одержали победу над "Зенитом" из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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