Футбол

«Химки» обыграли «Тамбов» благодаря дублю КорянаСоветский спорт 08:57

Оба мяча забил нападающий Аршак Корян (15, 68 минуты). Химки вышли на девятую строчку турнирной таблицы, Тамбов идет вторым.
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«Химки» уверенно разобрались с «Тамбовом»

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