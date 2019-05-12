Футбол
«Химки» обыграли «Тамбов» благодаря дублю КорянаСоветский спорт 08:57
Оба мяча забил нападающий Аршак Корян (15, 68 минуты). Химки вышли на девятую строчку турнирной таблицы, Тамбов идет вторым.
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Футбол
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