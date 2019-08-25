Футбол
«Химки» обыграли «Шинник», «Нижний Новгород» переиграл «Мордовию»Матч ТВ 11:59
«Химки» нанесли поражение «Шиннику» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Единственный гол в этой встрече забил Камран Алиев в начале второго тайма. Отметим, что на 2-й минуте игры Илья Кухарчук не смог реализовать пенальти в ворота ярославцев.
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