Футбол
«Химки» обыграли «Шинник», «Нижний Новгород» переиграл «Мордовию»Матч ТВ 11:59
«Химки» нанесли поражение «Шиннику» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Единственный гол в этой встрече забил Камран Алиев в начале второго тайма. Отметим, что на 2-й минуте игры Илья Кухарчук не смог реализовать пенальти в ворота ярославцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Политика
В Абхазии начались выборы президента
В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Обновлено вчера в 17:20
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено 23 августа в 09:20
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Московский "Спартак" переиграл самарские "Крылья Советов" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:42
Происшествия
Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии
Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Наука
В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца
Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море
Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.
Обновлено в 10:05
Политика
Песков подтвердил проработку саммита «нормандской четверки»
Ангела Меркель на саммите G7 во французском Биаррице заявила, что и Германия и Франция хотели бы провести встречу с президентами России и Украины.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
Недавно Дарья выложила новый снимок в Instagram, на котором запечатлено, как она кормит грудью Марка.
Обновлено в 04:00
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
МИД Ирана сообщил о прибытии Зарифа на саммит G7
Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел страны Джавада Зарифа во французский Биарриц, в котором проходит саммит G7.
Обновлено в 10:20
Кино
Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый ролик полнометражного фильма, снятого по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено вчера в 21:07
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников
Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Обновлено в 04:10
Авто
Sterckenn представила визуальные модификации для BMW M5 и M2
Британская компания Streckenn показала комплект внешних элементов для модификации BMW M5 и M2.
Обновлено вчера в 10:58
Здоровье
Названы продукты, которые почти все готовят неправильно
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Парад почетного караула ЗВО в Петербурге озвучат на иностранных языках
Обновлено в 14:58
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП
К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 13:01
Волейбол
Российские волейболистки победили швейцарок на чемпионате Европы
Сегодня, 25 августа, в Братислава (Словакия) продолжается финальный турнир чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Арсенал» дома победил «Оренбург»
Обновлено в 16:30
Политика
Рябков: МИД РФ без пауз подключится к переговорам по безопасности после сигнала от США
Министерство иностранных дел РФ сможет без промедлений включиться в переговорный процесс с США по обеспечению международной безопасности в сфере контроля над ядерным вооружением, если будет получен соответствующий сигнал от американской стороны.
Обновлено в 14:47
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено 21 августа в 17:40
Технологии
Sony и Yamaha разработают беспилотные автобусы для парков
Новый проект получил название SC-1 Sociable Cart, а его разработкой совместно займутся Yamaha и Sony.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева мечтает стать певцом, как папа
Правда, в беседе с корреспондентом «Дней.ру» в Сочи артист рассказал также, что его сын не прочь стать профессиональным певцом, как и его отец.
Обновлено в 10:10