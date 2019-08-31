Футбол
Soccer.ru«Химки» и «Торпедо» одержали победы. Итоги 11-го тура ФНЛ
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«Торпедо» обыграло «Ротор» и осталось лидером ФНЛ. «Химки» победили «Спартак-2»
Sport24.ruвчера в 13:06
«Торпедо» обыграло «Ротор», «Спартак-2» потерпел поражение в матче с «Химками»
Чемпионатвчера в 12:56
Талалаев бьет рекорд, Игнашевич побеждает при 36 тысячах, в Красноярске кричат: «Позор!»
Sportbox.RUвчера в 15:59
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Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
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Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Происшествия
Сироткин отреагировал на смерть Юбера
RT на русском вчера в 15:51
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
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Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online вчера в 15:00
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
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Xiaomi Mi 9S станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G
UfaTime.ru вчера в 04:54
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
Армия и оружие
Многочисленные жертвы и разрушения: США нанесли авиаудар по Сирии
США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения.
Вести.Ru 05:43
Кино
Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером»
Ранее стало известно, что по данным букмекеров, основным кандидатом на получение «Оскара» стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер».
News.ru вчера в 11:04
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Космос
Сатурн и два звездопада увидят жители Ростовской области в сентябре
Наблюдать на небосклоне вторую по размерам планету Солнечной системы можно будет в начале сентября, а метеоритные потоки – в конце месяца В сентябре 2019 года жители Ростовской области смогут увидеть ряд астрономических явлений, сообщает DONDAY со ссылкой на Донскую астрономическую обсерваторию.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:41
Политика
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РБК 05:25
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Политика
ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой
ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
РИА Новости вчера в 08:04
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 29 августа в 12:23
Политика
США ввели очередную серию пошлин на китайские товары
Агентство Associated Press подчеркивает, что теперь пошлины распространяются уже более чем на две трети привозимых из Китая в США товаров массового потребления.
Интерфакс 03:54
Политика
Президент Польши решил потребовать репарации от Германии за войну
Парламентская комиссия Польши скоро предоставит доклад о нанесенном ущербе стране от действий Германии в годы Второй мировой войны, и тогда Берлину будет предъявлен «счет», заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает Bild.
Московский Комсомолец 05:09
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Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Политика
Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы
Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.
ТАСС вчера в 14:35
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Футбол
Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»
Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».
Спорт-Экспресс 03:54
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03
Общество
Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд
Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета вчера в 10:34
Авто
Представлен восстановленный McLaren F1
McLaren F1 на шасси № 63 будет показан на выставке Hampton Court Concours d'Elegance в Великобритании.
Тарантас Ньюс вчера в 05:42