Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Общество В России с сентября изменятся некоторые законы С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.

Единоборства Поветкин победил Фьюри по очкам Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.

Происшествия Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.

Политика Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.

Происшествия Момент убийства одесского стрелка сняли на видео Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Кино Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером» Ранее стало известно, что по данным букмекеров, основным кандидатом на получение «Оскара» стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер».

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Космос Сатурн и два звездопада увидят жители Ростовской области в сентябре Наблюдать на небосклоне вторую по размерам планету Солнечной системы можно будет в начале сентября, а метеоритные потоки – в конце месяца В сентябре 2019 года жители Ростовской области смогут увидеть ряд астрономических явлений, сообщает DONDAY со ссылкой на Донскую астрономическую обсерваторию.

Политика Сенатор Мархаев подал в суд после публикации РЕН ТВ о нападении Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Политика ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.

Политика США ввели очередную серию пошлин на китайские товары Агентство Associated Press подчеркивает, что теперь пошлины распространяются уже более чем на две трети привозимых из Китая в США товаров массового потребления.

Политика Президент Польши решил потребовать репарации от Германии за войну Парламентская комиссия Польши скоро предоставит доклад о нанесенном ущербе стране от действий Германии в годы Второй мировой войны, и тогда Берлину будет предъявлен «счет», заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает Bild.

Шоу-бизнес Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".

Политика Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Футбол Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом» Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Общество Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.