Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Химки» и «Торпедо» одержали победы. Итоги 11-го тура ФНЛ

Химки — Спартак-2
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Арена Химки»
Камран Алиев
70′
Завершились матчи 11-го тура ФНЛ.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:03, Вашингтон
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