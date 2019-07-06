Футбол
«Химки» и «Шинник» с побед начали новый сезон ФНЛSportbox.RU 05:01
|13′
Камран Алиев
|22′
Камран Алиев
|45′
Илья Кухарчук
|57′
Алексей Аравин
Саид Алиев
|74′
Саид Алиев
|84′
|90′
Дмитрий Каменщиков
В рамках стартового тура первенства ФНЛ-2019/20 «Химки» в гостях разгромили «Луч», а «Шинник» оказался сильнее «СКА-Хабаровска». «Химки» вышли вперед в матче с «Лучом» уже на 13-й минуте, а к 22-й удвоили свое преимущество — оба гола на счету нападающего Камрана Алиева.
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Первый матч «Луча» в новом сезоне может оказаться одним из последних в истории
Primpress.ruвчера в 02:00
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
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