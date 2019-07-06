В рамках стартового тура первенства ФНЛ-2019/20 «Химки» в гостях разгромили «Луч», а «Шинник» оказался сильнее «СКА-Хабаровска». «Химки» вышли вперед в матче с «Лучом» уже на 13-й минуте, а к 22-й удвоили свое преимущество — оба гола на счету нападающего Камрана Алиева.

«Химки» и «Шинник» с побед начали новый сезон ФНЛ

Все про Спорт ру

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Армия и оружие В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова» Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".

Происшествия У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение У берегов Индонезии произошло семибалльное землетрясение, сообщило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

Футбол Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Общество Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.

Политика Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы слова Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах.

Происшествия Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Политика Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.

Армия и оружие Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.

Армия и оружие «Курганмашзавод» не справился с Гособоронзаказом ПАО «Курганмашзавод», на сегодняшний день единственный в Российской Федерации производитель БМП, оказался не способен полностью выполнить необходимый объем работы по госконтрактам.

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Происшествия В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.

Здоровье В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.

Космос Ученые исследуют состояние горячего газа в скоплениях галактик Исследователи обнаружили, что, несмотря на обилие в скоплении галактик, горячий газ имел низкую вязкость.

Политика Медведчук рассказал, как стал кумом Путина Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал украинский политик в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". "Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил Медведчук.

Недвижимость В Новой Москве наметился дефицит квартир По оценкам «БЕСТ-Новострой», за первую половину текущего года на первичный рынок жилья Новой Москвы вышел один свежий проект, также были открыты продажи в 35 новых корпусах уже реализуемых комплексов.