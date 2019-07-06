Футбол
«Химки» и «Шинник» одержали победы на старте нового сезона ФНЛРИА Новости 05:15
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Камран Алиев
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Камран Алиев
|45′
Илья Кухарчук
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Алексей Аравин
Саид Алиев
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Саид Алиев
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Дмитрий Каменщиков
"Шинник" в гостях победил "СКА-Хабаровск" со счетом 2:1. В составе ярославцев отличились Василий Алейников (12-я минута) и Эльдар Низамутдинов (58-я) с пенальти. Хозяева ответили голом Артемия Малеева (31-я). Армейцы доигрывал матч в меньшинстве после удаления Семена Матвийчука на 80-й минуте.
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Первый матч «Луча» в новом сезоне может оказаться одним из последних в истории
Primpress.ruвчера в 02:00
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
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