"Шинник" в гостях победил "СКА-Хабаровск" со счетом 2:1. В составе ярославцев отличились Василий Алейников (12-я минута) и Эльдар Низамутдинов (58-я) с пенальти. Хозяева ответили голом Артемия Малеева (31-я). Армейцы доигрывал матч в меньшинстве после удаления Семена Матвийчука на 80-й минуте.

«Химки» и «Шинник» одержали победы на старте нового сезона ФНЛ

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