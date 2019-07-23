Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 4-го тура ФНЛ «Химки» — «Енисей». Встреча начнётся в 19:00 мск сегодня, 24 июля. Ставка: победа «Химок» минимум в 2 мяча за 3.30.

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