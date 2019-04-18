Футбол
«Химки» Талалаева за тайм разгромили «Краснодар-2»Евро-футбол.ру 14:00
ФНЛ, сегодня
Стадион «Родина»
Александр Филин
|52′
Аршак Корян
|52′
Bogdan Mishukov
|90′+4′
Середняки ФНЛ, "Химки" и "Краснодар-2", играли в вынесенном на пятницу матче 32-го тура. Судьбоносными стали две минуты в начале второго тайма, когда Александр Филин и Аршак Корян точными ударами принесли победу новой команде Андрея Талалаева.
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