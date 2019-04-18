«Химки» Талалаева за тайм разгромили «Краснодар-2»Евро-футбол.ру 14:00

Середняки ФНЛ, "Химки" и "Краснодар-2", играли в вынесенном на пятницу матче 32-го тура. Судьбоносными стали две минуты в начале второго тайма, когда Александр Филин и Аршак Корян точными ударами принесли победу новой команде Андрея Талалаева.

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Политика Модератор теледебатов сообщила об угрозе теракта в студии с Порошенко Модератор теледебатов кандидатов в президенты Украины Мирослава Барчук заявила, что в полицию поступил звонок о возможном теракте в студии «Общественного телевидения».

Шоу-бизнес Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Политика Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.

Происшествия Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.

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Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

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Армия и оружие Китай показал испытания своего авианосца В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.

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Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.

Шоу-бизнес Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.

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