Химки на своем поле обыграли Енисей со счетом 4:0 в матче четвертого тура первенства ФНЛ. У победителей забивали Алексей Скворцов (19-я минута), Аршак Корян (25), Александр Филин (64) и Андрей Мендель (88). Химки единственная команда ФНЛ, не потерявшая ни одного очка после четырех туров.

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