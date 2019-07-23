Футбол
«Химки» разгромили «Енисей» и стали единоличными лидерами ФНЛСоветский спорт 13:58
Химки на своем поле обыграли Енисей со счетом 4:0 в матче четвертого тура первенства ФНЛ. У победителей забивали Алексей Скворцов (19-я минута), Аршак Корян (25), Александр Филин (64) и Андрей Мендель (88). Химки единственная команда ФНЛ, не потерявшая ни одного очка после четырех туров.
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