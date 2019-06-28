Футбол

«Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»Sport24.ru 04:28

Новомосковский «Химик» вошел в структуру тульского «Арсенала». Об этом сообщается на официальном сайте «канониров». Исполком РФС объявил о выдаче лицензий клубам на участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2019/20.
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Команда ПФЛ «Химик» стала фарм-клубом тульского «Арсенала»

ТАСС04:59

«Химик-Арсенал» официально стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

Тульские новости07:00

Новомосковский «Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

RT на русском05:45

Фарм-клуб появился у «Арсенала»

News.ru05:45

«Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

Sport24.ru04:28

«Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

Спорт-Экспресс04:52

«Химик-Арсенал» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

РИА Новости04:43
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево

Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
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В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Общество

ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 07:00
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Из-за ливней затопило подмосковный дом Аниты Цой

Обновлено в 04:19
Политика

Песков рассказал о встречах Владимира Путина на саммите G20

Обновлено в 08:12
Транспорт

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Гаджеты

Работающий Samsung Galaxy Note 10+ показался на фото

Обновлено в 07:50
Происшествия

Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали

Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Общество

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Более 300 туристов из России застряли в аэропорту Антальи

Вылет должен был состояться 27 июня в 18:50, но был перенесен на утро пятницы. О причинах задержки в аэропорту не сообщили.
Обновлено в 04:19
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Экономика

Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП

Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.
Обновлено в 07:38
Общество

Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с изданием "Ридус" прокомментировал недавнее заявление директора Алибасова о том, что история вокруг отравления продюсера была "спектаклем" для улучшения финансового состояния команды артиста.
Обновлено в 07:34
Экономика

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22

В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено вчера в 01:06
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Футбол

«Милан» исключён из еврокубков на один сезон

«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»

Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
Обновлено в 06:00
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС

Обновлено в 06:44
Политика

В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян

Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Интернет

Разработчики «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Разработчики платного приложения DeepNude, которое с помощью нейросетей может "снимать" с девушек на фотографиях одежду, объявили о закрытии проекта спустя несколько дней после релиза.
Обновлено в 05:40
Футбол

Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»

Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский запустил флешмоб о Конституции Украины

В Facebook президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано видео, в котором глава государства в честь Дня Конституции, отмечаемого в стране 28 июня, запустил флешмоб с хештегом #моялюбимаястатья.
Обновлено в 06:53
Футбол

«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна

Обновлено в 08:08
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